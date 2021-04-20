Уфа, 20 апреля 2021, 15:54 — REGNUM Республиканскую программу, которая позволит снизить плату за отопление для жителей, намерены разработать в Башкирии. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.
Сообщается, что депутаты госсобрания республики обратились к премьер-министру правительства Башкирии Андрею Назарову с предложением о разработке региональной программы по восстановлению в Уфе индивидуальных тепловых пунктов. Депутаты считают, что реализация программы поможет стабилизировать ситуацию с увеличением платы за отопление.
Отмечается, что в связи с этим была создана рабочая группа, члены которой провели большое количество выездных проверок и установили причины роста платы за отопление.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура Башкирии инициировала проверку после поступления многочисленных жалоб от жителей Башкирии о завышении платы за отопление.