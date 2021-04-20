Уфа, , 15:54 — REGNUM Республиканскую программу, которая позволит снизить плату за отопление для жителей, намерены разработать в Башкирии. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сообщается, что депутаты госсобрания республики обратились к премьер-министру правительства Башкирии Андрею Назарову с предложением о разработке региональной программы по восстановлению в Уфе индивидуальных тепловых пунктов. Депутаты считают, что реализация программы поможет стабилизировать ситуацию с увеличением платы за отопление.

«В период отопительного сезона в адрес наших депутатов поступило множество обращений от избирателей с просьбой разобраться в ситуации», — передает слова заместителя председателя госсобрания региона Рустама Ишмухаметова пресс-служба республиканского госсобрания.

Отмечается, что в связи с этим была создана рабочая группа, члены которой провели большое количество выездных проверок и установили причины роста платы за отопление.

«Разработка и реализация предлагаемой нами программы позволят, по крайней мере, частично их устранить. В случае ее успешной реализации на территории Уфы, где вопрос с платой за отопление стоит особенно остро, можно будет говорить о дальнейшей экстраполяции этого положительного опыта на всю республику», — сообщил Ишмухаметов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура Башкирии инициировала проверку после поступления многочисленных жалоб от жителей Башкирии о завышении платы за отопление.