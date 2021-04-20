Екатеринбург, , 15:37 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина примет участие в праймериз «Единой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии.

Бабушкина намерена участвовать в качестве кандидата в Заксобрание региона. Документы поданы спикером по Богдановичскому одномандатному округу и территориальной группе.

Голосование пройдёт в электронной форме через портал госуслуг с 24 по 30 мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее документы на участие в праймериз ЕР подал свердловский министр образования Юрий Биктуганов.

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