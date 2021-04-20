Москва, , 15:32 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование процедуры допуска медицинских и фармацевтических работников к профессиональной деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Предполагается переход от подтверждения права на осуществление профессиональной деятельности свидетельством об аккредитации специалиста на бумажном носителе к записи сведений об успешном прохождении аккредитации специалиста в федеральном регистре медицинских работников единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

При этом планируется оставить возможность выдачи свидетельств об аккредитации специалиста на бумажном носителе в порядке, утверждаемом Минздравом России. Это связано с тем, что наличие таких свидетельств может быть необходимо медицинским работникам, выезжающим для осуществления профессиональной деятельности за пределы страны.

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