Красноярск, , 15:32 — REGNUM В Красноярске по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве 40-летнего мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

20 апреля в продуктовом павильоне на улице Железнодорожников в Красноярске было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). 44-летнего подозреваемого задержали по горячим следам.

По предварительной версии следствия, 20 апреля компания из нескольких мужчин распивала алкоголь. В какой-то момент одного из них стали обвинять в совершении кражи. Его самый активный оппонент вывел красноярца в коридор и ранил ножом.

Потерпевший, пытаясь спастись, выбежал из подъезда и попросил помощи у продавца расположенного неподалеку павильона. Он скончался до приезда врачей скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

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