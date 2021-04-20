Рязань, , 15:33 — REGNUM Термические ожоги туловища и рук получила в результате бытовой ссоры с сожителем жительница Рязани. Женщина несколько месяцев пыталась самостоятельно лечить раны, но скончалась, сообщили 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, в августе 2020 года сожители поссорились на почве ревности. Нетрезвый мужчина облил рязанку горючей жидкостью и поджёг. Женщина получила термические ожоги туловища и рук III степени, у неё обгорело 35% поверхности тела. Она лечилась самостоятельно, однако 1 февраля 2021 года обратилась за медицинской помощью из-за ухудшения состояния. Рязанку госпитализировали в областную клиническую больницу, несмотря на усилия врачей, 29 марта она скончалась.

В отношении 36-ленего сожителя женщины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина задержан, дал признательные показания. Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.