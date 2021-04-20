Минск, , 15:32 — REGNUM Минск готовит «ассиметричный ответ» на решение США возобновить санкции в отношении ряда белорусских нефтехимических предприятий, кроме того, республика не поддается воздействию санкций в вопросах, которые касаются ее суверенитета и независимости. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«Суверенитет и независимость — непреложные для белорусского народа ценности. Американской стороне давно пора понять, что в этих вопросах не будет компромисса. Республика Беларусь — страна, которая в состоянии постоять за себя, не приемлет понукания, не управляется извне и не поддается воздействию санкций и ограничений», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в случае принятия американской стороной «этих простых истин» могут быть решены взаимные проблемы двух стран.

«Как бывало и ранее, Республика Беларусь предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, чтобы защитить от данных деструктивных мер США благосостояние тысяч работников предприятий и наших граждан. Резервируем ассиметричный ответ и для американской стороны», — также отмечается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне заявили, что с 3 июня будут возобновлены санкции США в отношении девяти предприятий нефтехимического сектора Белоруссии из-за ситуации с правами человека в республике.