Миасс, Челябинская область, 20 апреля 2021, 15:29 — REGNUM В Челябинской области руководитель отдела закупок одного из промышленных предприятий Миасса подозревается в коммерческом подкупе. Об этом сообщает региональное управление СКР.
По данным следствия, с декабря 2019 года по апрель 2021-го эта женщина получила 170 тыс. рублей от представителя одной коммерческой фирмы. Деньги предназначались за предварительное информирование о ценовых предложениях для заключения контракта на поставку продукции, заявив которое организации гарантировано может стать победителем в конкурсной процедуре.
Преступление выявили полицейские. Решается вопрос об избрании даме меры пресечения и о предъявлении ей обвинения. Идут следственные действия.