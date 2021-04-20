Миасс, Челябинская область, , 15:29 — REGNUM В Челябинской области руководитель отдела закупок одного из промышленных предприятий Миасса подозревается в коммерческом подкупе. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, с декабря 2019 года по апрель 2021-го эта женщина получила 170 тыс. рублей от представителя одной коммерческой фирмы. Деньги предназначались за предварительное информирование о ценовых предложениях для заключения контракта на поставку продукции, заявив которое организации гарантировано может стать победителем в конкурсной процедуре.

Преступление выявили полицейские. Решается вопрос об избрании даме меры пресечения и о предъявлении ей обвинения. Идут следственные действия.