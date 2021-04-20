Москва, , 15:29 — REGNUM Доля американских заемщиков в российском госдолге не настолько велика, чтобы поколебать ситуацию на российском финансовом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал умозаключения экспертов международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, которые предположили, что санкции Америки против госдолга России не сильно скажутся на стабильности финансового рынка РФ.

«Сложно сказать, как будет эволюционировать политика американского правительства и к каким санкциям они могут прибегнуть в перспективе. Но что касается современной ситуации, то аналитики правы — доля американских заемщиков в российском госдолге не настолько велика, чтобы поколебать ситуацию, — сказал Колганов. — И, кроме того, запрет распространяется только на первичное размещение. Соответственно на вторичном рынке запрета приобретать российские суверенные бонды нет. По некоторым сведениям, американцы занимают около 17% на российском рынке долговых обязательств. И крупнейшими покупателями выступают российские банки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что реальную угрозу для РФ представляют не санкции, а война.

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