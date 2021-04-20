Москва, , 15:29 — REGNUM В Москве по итогам 2021 года рост ВРП может составить до 4,5%, сообщил 20 апреля вице-мэр столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Рост ВРП Москвы превысит прогноз в 3% и составит порядка 4−4,5%», — сказал Ефимов.

По его мнению, предпосылки для такого роста у столичной экономики есть. Частности, он отметил высокие показатели городской промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, объём выручки компаний, работающих в сфере торговли и услуг Москвы, в первом квартале 2021 года вырос на 18%.

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