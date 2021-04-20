Москва, , 15:28 — REGNUM Стоит напомнить, что необходимость для России искать обходные маршруты поставки газа в Европу возникла не на пустом месте, а в результате начатой ещё при президенте Украины Викторе Ющенко политики шантажа России по вопросу стоимости транзита, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«В тот период Украина получала российский газ по ценам, значительно ниже мировых, что позволяло не только обеспечить населению низкие цены на газ, свет и тепло, но и в целом поддерживало конкурентоспособность украинской энергетики, химической и металлургической промышленности.

По инициативе украинской стороны стоимость прокачки была пересмотрена, но вместе с ней повысилась и цена газа для Украины. Предложения о продаже России доли в украинской ГТС по белорусскому образцу были отвергнуты.

Начались проблемы с незаконным отбором газа из транзитной трубы, вынуждавшей Газпром даже останавливать поставки по украинской ГТС. В последние же годы Украина сама отказалась покупать российский газ, предпочтя реимпортировать его по более высокой цене из Словакии.

Несомненно, эти события негативно повлияли на украинскую промышленность, лишив её дешевой энергии и сырья, но вряд ли вину за них можно возложить на российскую сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-президент украинской Торгово-промышленной палаты (ТППУ) Михаил Непран считает, что строительство Россией газопроводов превращает Украину в «аграрную провинцию».

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