Варшава, , 15:28 — REGNUM За последний год (с апреля 2020 года по апрель 2021-го), связанный с пандемией коронавируса, в Польшу прибыло рекордно высокое количество иностранцев — около 100 тысяч человек. Об этом сообщил пресс-секретарь польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк журналистам Onet.pl.

«Особенно любопытно эти данные выглядят на фоне того, что значительную часть этого года границы Польши были закрыты из-за пандемии. Однако в моменты, когда границы были открыты, мы фиксировали небывалый всплеск роста приезжих. Особенно из Белоруссии. Очевидно, что граждане этой республики сыграли решающую роль в росте этого показателя», — сообщил Дудзяк.

По его словам, с апреля 2020 года по апрель 2021 года количество иностранных граждан в Польше увеличилось на 100 тысяч человек. Это наиболее высокий показатель за 12 месяцев с начала наблюдений.

«Из 100 тысяч человек, 40 тысяч человек прибыли в Польшу с целью постоянного места жительства только с января по апрель текущего года», — сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев.

«По состоянию на апрель текущего года у нас зарегистрировано 725 173 иностранца. Это на 11,3% больше, чем было в апреле 2020 года. Из них 59,4% являются наёмными работниками, 3% занимаются предпринимательской деятельностью, а остальные заняты другими формами занятости, например, работают по гражданским договорам или в виде временной работы», — сообщил Дудзяк.

Он добавил, что 73,4% из всех иностранцев, постоянно проживающих в Польше, составляют граждане Украины.