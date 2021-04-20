Минск, , 15:27 — REGNUM Белоруссия не оставит без ответа решение Вашингтона о возобновлении антибелорусских санкций. Об этом ИА REGNUM заявили в министерстве иностранных дел страны 20 апреля.

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«Республика Беларусь — страна, которая в состоянии постоять за себя, не приемлет понукания, не управляется извне и не поддается воздействию санкций и ограничений», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В ведомстве добавили, что Минск предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, чтобы защитить от «деструктивных мер США» благосостояние тысяч работников предприятий и белорусских граждан.

«Резервируем ассиметричный ответ и для американской стороны», — добавили в МИД, выразив сожаление о решении американской стороны возобновить действие санкций в отношении концерна «Белнефтехим» и входящих в его состав предприятий.

В МИД подчеркнули, что этот шаг Вашингтона, «какой бы риторикой он ни вуалировался, фактически направлен на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала» Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта пресс-секретарь Государственно департамента США Нед Прайс заявил, что США восстановят санкции в отношении девяти госпредприятий Белоруссии, которые были отменены ранее. По его словам, Госдеп не намерен продлевать приостановку действия санкций, которая истекает 26 апреля.

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