Боао, Китай, , 15:27 — REGNUM Правительства разных стран мира должны объединиться для проведения успешной вакцинации населения. Об этом 20 апреля заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев на азиатском экономическом форуме в Боао.

«Конкуренция и политизация в этом вопросе контрпродуктивна», — сказал экс-президент, выступая на открытии форума в режиме видеоконференции. Назарбаев отметил, что пандемия может подтолкнуть политиков мира к признанию общности интересов.

По мнению Назарбаева, пандемия привела к замедлению глобализации и росту протекционизма. «Нельзя допустить погружения мира в спираль эгоистических односторонних решений», — сказал бывший глава Казахстана.

По его словам, вакцина против коронавируса становится инструментом мягкой силы, которая может принести краткосрочные выгоды отдельным государствам. Однако победить инфекцию не удастся без её глобального контроля, сказал Назарбаев.