Минск, 20 апреля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. 36% жителей Украины хотели бы видеть президента Белоруссии Александра Лукашенко главой своего государства. Об этом заявил 20 апреля депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко на встрече с белорусским лидером в Минске.

President.gov.by Александр Лукашенко на Украине. 2019

Парламентарий отметил, что знает о любви многих жителей Украины к Белоруссии, несмотря на политический курс Киева.

«Я выражаю мнение этих людей. Я не говорю, что это большинство или меньшинство, но их очень много. Социология показывает, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом», — сказал Шевченко.

Напомним, ранее на встрече с депутатом Рады Лукашенко назвал идею переноса площадки переговоров по Донбассу из Минска «политической вакханалией», которая навредит процессу переговоров.