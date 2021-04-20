Кишинёв, , 16:18 — REGNUM Председателю Конституционного суда (КС) Молдавии Домнике Маноле предоставили государственную охрану. Об этом 20 апреля телеканалу Jurnal TV сообщила пресс-секретарь КС Ольга Бачу.

«По запросу Конституционного суда в соответствии с законом 134/2008 было приказано предоставить защиту госпоже Домнике Маноле», — сказала Бачу.

Сообщается, что запрос о предоставлении охраны был сделан после угроз председателю КС в соцсетях, а также «неуместных заявлений некоторых политиков в напряженном контексте изложения заключения об обстоятельствах роспуска парламента». Кроме того, сообщается, что 15 апреля неизвестный сообщил по телефону о якобы заложенной в здании суда бомбе.

Напомним, 15 апреля глава КС Молдавии постановила, что президент республики Майя Санду имеет право на роспуск парламента, так как депутаты в течение трёх месяцев не избрали премьер-министра. Члены Партии социалистов обвинили КС Молдавии в «узурпации власти» и потребовали отставки Санду с поста президента страны.

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