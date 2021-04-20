Прага, , 15:30 — REGNUM Правительству Чехии следует уравнять численный состав посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве. Об этом заявили члены комитета по обороне чешского парламента, сообщает 20 апреля Чешское ТВ.

Накануне парламентский комитет по безопасности выступил с таким же призывом. В обоих заседаниях участвовал директор чешской контрразведки — Службы безопасности и информации Михал Коуделка. Он рассказал о расследовании инцидента 2014 года в деревне Врбетица.

Отмечается, что взрывы на военных складах в Врбетице депутаты назвали «террористическим нападением российских спецслужб». Россия, полагают они, должна принести извинения Чехии, возместить ущерб и выплатить компенсации семьям погибших при взрывах.

По данным МИД Чехии, в российском посольстве в Праге осталось 27 дипломатов и 67 технических служащих, а в чешском посольстве в Москве — 5 дипломатов и 19 технических служащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Прага выслала 18 российских дипломатов, а Москва в ответ — 20 чешских.

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