Берлин, , 15:24 — REGNUM Компания Volkswagen представит рестайлинговый Polo 22 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также компания обнародовала первое изображение новинки, на котором видна передняя часть модели. По сравнению с актуальной версией модели обновленный Polo получит зауженные фары, а ДХО будут выполнены в виде двойных полосок.

Обновленный Volkswagen Polo может получить новые оттенки кузова, а в салоне появиться современная мультимедиа. Ранее в компании сообщили, что новый Polo не окажется в стороне от цифровизации и подключаемых сервисов.

Ожидается, что силовая линейка модели не сильно изменится. По предварительной информации, автомобиль получит гибридную версию.

Ранее компания Volkswagen начала продажи в Европе новых автомобилей Arteon R и Arteon R Shooting Break.

Читайте также: Audi представила лимитированную серию седана A7 L