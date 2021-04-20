Джакарта, , 15:21 — REGNUM Ряд индонезийских общественных организаций отвергли запланированное присутствие командира военной хунты Мьянмы Мина Ауна Хлаина на саммите лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится в Джакарте 24 апреля, сообщает CNN Indonesia.

Ряд организаций, включая FORUM-ASIA, Amnesty International Indonesia, AJAR, Milk Tea Alliance Indonesia, Asia Democracy Network, Kurawal Foundation и SAFEnet, выразили свое несогласие с участием лидера военной хунты Мьянмы в саммите АСЕАН.

МИД Индонезии не предоставил дополнительной информации по вопросу о присутствии лидера хунты Мьянмы на саммите АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Таиланда решил не участвовать в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится в столице Индонезии Джакарте 24 апреля.

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