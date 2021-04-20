Пекин, , 15:21 — REGNUM Россия — это огромный полярный медведь, к которому западные страны постоянно испытывают неприязнь, пишет китайский журналист Ху Сицзинь в своей статье для Global Times.

По его словам, в последнее время против России выступают страны, которые раньше входили в состав СССР или же в Организацию Варшавского договора.

С Россией произошла геополитическая трагедия, поскольку на нее набросились не только западные страны, но и бывшие союзники.

Журналист отмечает, что хотя Россия и провела демократические реформы и стала конституционным государством с многопартийной системой, её продолжают называть авторитарной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее малые корабли ВМФ России «Метель» и «Советская Гавань» совместно с самолетом Ил-38 провели учения в заливе Петра Великого. В результате маневров была обнаружена и уничтожена цель — подводная лодка условного противника. В ходе учебной миссии применялись различные виды противолодочного оружия.

В Китае, комментируя это, сообщили, что Москва своими военными маневрами наглядно демонстрирует Японии, что планы по блокированию проливов не сработают.

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