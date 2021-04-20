Асбест, Свердловская область, , 15:20 — REGNUM В Асбесте Свердловской области уже несколько часов тушат загоревшиеся автомобильные покрышки. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 13:57 по местному времени (11:57 мск), сообщает региональное управление МЧС.

Покрышки горят на открытой площадке по улице Заводской. Ситуация осложнена большой горючей загрузкой, безводностью этого района, а также сильной задымленностью. Воду возят от источника, находящегося в полутора километрах от места возгорания,

К настоящему времени пожар локализован на площади 700 кв. метров. Пожарные принимают меры к его ликвидации.