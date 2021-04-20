Москва, , 15:20 — REGNUM На 18% выросла выручка московских предприятий торговли и услуг в первом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом сообщил 20 апреля вице-мэр Москвы Владимир Ефимов в эфире телеканал «Россия 24».

«На сегодняшний момент мы видим, что выручка предприятий торговли и услуг увеличилась у нас относительно прошлого года на 18%», — сказал Ефимов.

Он отметил, что первый квартал прошлого года коронавирусные ограничения почти не затронули, поэтому показатели являются сопоставимыми.

«Если говорить об объёмах выручки, то за первый квартал она превысила 3 трлн [рублей]», — добавил заммэра.