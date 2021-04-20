Уфа, 20 апреля 2021, 15:20 — REGNUM Финансирование программы комплексного развития сельских территорий в 2021 году в Башкирии составит порядка 1,7 млрд рублей. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что более 30% от этой суммы в Башкирии планируется направить на возведение социальных объектов. Кроме этого, планируется строительство дорог, жилья, а также благоустройство сельских территорий.
Отмечается, что на газификацию сел планируют направить порядка 60 млн рублей, планируется построить свыше 20 км сетей. Предусмотрена прокладка около 50 км труб водоснабжения на 126 млн рублей, а также реализация 35 проектов благоустройства и содействие в трудоустройстве свыше 320 человек, которые проживают в селах.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены разрешить оформлять земли на охраняемых природных территориях.