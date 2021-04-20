Уфа, , 15:20 — REGNUM Финансирование программы комплексного развития сельских территорий в 2021 году в Башкирии составит порядка 1,7 млрд рублей. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что более 30% от этой суммы в Башкирии планируется направить на возведение социальных объектов. Кроме этого, планируется строительство дорог, жилья, а также благоустройство сельских территорий.

«В этом году запланированы мероприятия по программе комплексного развития сельских территорий на общую сумму 1,66 млрд рублей, из них свыше 1,2 млрд выделяет федеральный бюджет. Более 700 млн будет направлено на пять проектов по направлению «Современный облик сельских территорий», еще почти 200 млн на жилищное строительство, здесь задача — построить более 5 тысяч кв. метров жилья», — передает слова министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на газификацию сел планируют направить порядка 60 млн рублей, планируется построить свыше 20 км сетей. Предусмотрена прокладка около 50 км труб водоснабжения на 126 млн рублей, а также реализация 35 проектов благоустройства и содействие в трудоустройстве свыше 320 человек, которые проживают в селах.

«Мы заключили соглашения с федеральным министерством сельского хозяйства на реализацию программы на 2021−2023 годы. Общий объем финансирования составит 5,8 млрд рублей. В основном деньги пойдут на строительство жилья, социальных объектов, дорог и благоустройство территорий», — добавил Фазрахманов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены разрешить оформлять земли на охраняемых природных территориях.