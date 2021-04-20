Нджамена, , 15:22 — REGNUM Военный совет во главе с сыном погибшего президента Чада Идриса Деби — Махаматом Идриссом Деби — принял на себя власть в стране после гибели ее лидера. Об этом 20 апреля сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление армейского командования африканской страны.

«Военный совет будет осуществлять руководство страной в ближайшие 18 месяцев», — заявил представитель армии полковник Азема Бермандоа.

При этом ранее сообщалось, что после кончины президента Чада Идриса Деби в стране создан переходный военный совет.

Отметим, ранее президент Чада Идрис Деби, победивший на выборах главы государства 11 апреля, скончался от полученных на передовой ранений.