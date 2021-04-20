Москва, , 15:11 — REGNUM Использование военнослужащих для инфраструктурных проектов и, в частности,. Для строительства второй ветки БАМа, это давняя практика, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.

«Как известно, крупнейшие римские дороги строили легионеры. В СССР также многие работы выполнялись силами железнолдорожных и строительных частей.

В ситуации возникшего из-за пандемических ограничений дефицита рабочей силы в строительстве вполне логично использовать ресурсы железнолдорожных войск Вооруженных сил РФ для осуществления проекта ответвления БАМа.

Вполне возможно, что в свете сложившейся ситуации, военных могут привлечь и к другим видам работ.

А полученные средства могут быть использованы, например, на улучшение жилищных условий военнослужащих или обновление технического парка», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вторую ветку БАМа протяженностью 340 км начнут строить подразделения бригады Железнодорожных войск ВС России.

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