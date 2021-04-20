Тюмень, , 15:10 — REGNUM В Тюмени по итогам 2020 года с транспортников были взысканы штрафы около одного миллиона рублей, а также урезаны выплаты по причине несоответствия качества услуг. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации областного центра Игоря Фролова.

Предусмотренные для транспортных предприятий муниципальной программой в 2020 году 3 млрд 609,1 млн рублей фактически стали 3 млрд 37,5 млн рублей, или 84,2% от заложенной суммы, которая предназначена для обеспечения лизинговых платежей, затрат на приобретение новых автобусов, возмещения выпадающих доходов, связанных с перевозками по регулируемым тарифам.

Отмечается, что в Тюмени в 2020 году было изготовлено свыше 37,5 тыс. льготных транспортных карт: свыше 16,5 тысяч — для школьников, более 11,5 тысяч — для студентов, свыше 9,5 тысяч — для пенсионеров.