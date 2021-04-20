Шерегеш, Кемеровская область, , 15:09 — REGNUM Горнолыжный курорт Кузбасса «Шерегеш» за зимний сезон 2020−2021 год посетило рекордное количество туристов — более двух миллионов. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Теперь наша основная задача — сделать наш самый известный горнолыжный курорт Кузбасса круглогодичным. Этому будет способствовать программа социально-экономического развития региона, подписанная премьер-министром России Михаилом Мишустиным в марте. Согласно ей, на развитие «Шерегеша» будет направлено около 3,2 млрд рублей. В первую очередь средства пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры курорта и решение проблем водоснабжения», — отметил глава региона.

В областном правительстве отметили, что впервые в истории Шерегеш за зимний сезон установил сразу два рекорда посещаемости. Так, в новогодние каникулы на горнолыжном курорте был зафиксирован 1,5-миллионный гость, а во время фестиваля GrelkaFest число посещений преодолело двухмиллионный рубеж.

В настоящее время на курорте «Шерегеш» действуют почти 250 объектов туриндустрии, в том числе 82 гостиницы, 18 подъемников, 26 горнолыжных трасс общей протяженностью 56 км, три снегоходные трассы, 77 кафе и ресторанов, 28 прокатов, 15 автомобильных стоянок.