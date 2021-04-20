Тбилиси, , 15:12 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил на 21 апреля заседание, на котором будет обсуждаться ужесточение карантина в стране для профилактики пандемии. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 20 апреля рассказала министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге.

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"Завтра под руководством премьер-министра состоится встреча, на которой мы обсудим дополнительные регуляции и меры, которые будут эффективными», — сказала Тикарадзе.

Она сообщила, что в Грузии ухудшается эпидемиологическая обстановка и растёт количество пациентов с COVID-19. Растет нагрузка на систему здравоохранения страны.

Напомним, в Грузии в рамках мер по борьбе с пандемией действует масочный режим, а также комендантский час. Кроме того, в стране запрещены массовые собрания в закрытых помещениях.

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