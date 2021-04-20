Вашингтон, , 15:06 — REGNUM В сервисе Steam состоялся релиз модификации Reloaded для игры Portal 2. Об этом 20 апреля сообщает портал Shazoo.

Модификация доступна всем обладателям оригинальной игры. Она добавляет в проект третий портал — с его помощью можно перемещаться во времени между прошлым и будущим.

Напомним, Portal 2 — это игра-головоломка с видом от первого лица, разработанная компанией Valve. Её релиз состоялся в 2011 году.

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