Ньон, Швейцария, , 15:05 — REGNUM Полуфинальные матчи текущего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы состоятся в соответствии с расписанием. Об этом 20 апреля сообщает ESPN.

По информации издания, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет прибегать к жёстким мерам и исключать участников Суперлиги из еврокубков в сезоне 2020/21.

Напомним, полуфинальные матчи еврокубков должны пройти 27−29 апреля и 4−6 мая.

В Лиге чемпионов три из четырёх полуфиналистов присоединились к Суперлиге — «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити». На сегодняшний день только ПСЖ не объявил об участии в новом турнире.

В Лиге Европы два полуфиналиста стали участниками Суперлиги — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Также до этой стадии добрались «Рома» и «Вильярреал».

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