Москва, , 15:05 — REGNUM Реальную угрозу для РФ представляют не санкции, а война. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Мы уже имели акт кибернетической агрессии против РФ, насколько я могу судить. Когда американцы пообещали на нас напасть, и после этого у нас волшебным образом прилегли некоторые сайты некоторых государственных органов власти. И разъяснений мы по этому поводу никаких не получили, — сказал Делягин. — Мы имеем только на одной Украине 16 бактериологических лабораторий США. То есть 16 центров для ведения бактериологической войны. Китай это тревожит, а Российскую Федерацию это не тревожит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин высказался о возможном усилении санкций против РФ.

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