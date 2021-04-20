Москва, , 15:04 — REGNUM Санкции, введенные США против российского госдолга оказались очень смешными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Нынешние санкции против государственного долга РФ оказались очень смешными. Потому что было запрещено покупать ценные бумаги напрямую у Минфина РФ. Можно покупать у всех остальных. Но это нелепица. Могут запретить покупать новые ценные бумаги у российских юридических лиц. Но тогда оставят какую-то возможность для того, чтобы их можно было бы покупать все равно. Могут распространить санкции на новые займы для того, чтобы цена старых резко подскочила, — сказал Делягин. — На Россию это не окажет никакого влияния. Потому что в федеральном бюджете на 1 апреля лежит без движения больше 16 трлн рублей».

И, как полагает Делягин, занимать деньги в таких условиях — это расточительность и бесхозяйственность.

«По сути дела финансовые спекуляции выкармливаются за счет российских налогоплательщиков, — сказал Делягин. — Поэтому реальный запрет РФ брать взаймы будет поддержкой российской экономики и укреплением российского бюджета. Если администрация Байдена на это пойдет, то надо им сказать за это большое спасибо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, в чем цель американских санкций против РФ.

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