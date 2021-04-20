Москва, , 15:03 — REGNUM Если американцы и будут ужесточать санкции против РФ, то только такие, которые не помешают их собственным финансовым спекулянтам приобретать ценные бумаги России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Возможно, что американцы и введут реальные санкции, но так, чтобы они затрудняли инвестиции в российские ценные бумаги всем, кроме американских спекулянтов. Россия обладает достаточно устойчивой экономикой, наши ценные бумаги очень надежды и очень респектабельны. И участники финансовых рынков это знают прекрасно. Но для того, чтобы доходность была выше, американцы хотят создать впечатление, что Россия сейчас умрет. Поэтому США будут вводить санкции для того, чтобы дискредитировать Россию, запугать ее и бесконечно кричать про санкции из ада, но так, чтобы не навредить собственным финансовым спекулянтам», — считает Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, каких санкций стоит ждать от США.

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