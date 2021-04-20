Токио, , 15:02 — REGNUM Глава Square Enox Ёсукэ Мацуда подтвердил участие компании в онлайн-выставке E3 2021. Об этом 20 апреля сообщает портал VGC.

Мацуда рассказал, что компания готовит несколько анонсов для E3 2021. Вероятно, часть выступления Square Enix будет посвящена Final Fantasy VII Remake Intergrade — её релиз состоится за несколько дней до начала выставки.

Напомним, в 2021 году выставка E3 пройдёт с 12 по 15 июня. Она будет доступна только в онлайн-формате.

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