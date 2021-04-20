Москва, , 15:02 — REGNUM Для США российские ценные бумаги — это уникальный спекулятивный инструмент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал выводы экспертов международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, которые полагают, что санкции США против госдолга РФ не сильно повлияют на стабильность финансового рынка РФ, но в будущем стоит ждать еще более жестких ограничений.

«Для США российские ценные бумаги, как и для всего мира, являются уникальным выгодным спекулятивным инструментом, — сказал Делягин. — Соответственно вводить против России реальные санкции, которые действительно будут затруднять вложения в российские ценные бумаги, это все равно что выстрелить себе в ногу. Смысл деятельности и американцев, и российских либералов совершенно другой. Устраивая истерики вокруг России, ухудшая рейтинги России, тем самым повышать доходность российских финансовых инструментов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что санкции против РФ заставят Банк России повышать ключевую ставку все более агрессивно.

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