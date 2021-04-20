Калуга, 20 апреля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Шестой ежегодный форум «ИТС регионам», посвященный развитию интеллектуальных транспортных систем открылся 20 апреля в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Агентство регионального развития Калужской области. Интеллектуальные транспортные системы — это направление, в котором представители дорожно-транспортной отрасли, IT-компании и телеком-операторы видят потенциал для развития и создания новых специализированных продуктов. На повестке форума — результаты внедрения ИТС в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», аспекты развития транспортной инфраструктуры и создания комфортной городской среды. Деловая программа конференции началась с дискуссии. Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил значимость дискуссионной площадки для отрасли и рассказал о перспективах развития транспортной системы в регионе и роли инноваций в этом процессе. Директор по развитию интеллектуальных транспортных систем «РОСДОРНИИ» Екатерина Брязгина напомнила собравшимся о развитии ИТС в России, сделав акцент на появлении системного подхода к разработке и внедрению новшеств: «ИТС начали развиваться в субъектах до появления нацпроекта. Мы наблюдаем четырехкратный рост вложений во внедрение интеллектуальных транспортных систем в регионах, сравнивая результаты 2019 и 2020 годов», — подчеркнулаЕкатерина Брязгина. Организатор калужского форума «ИТС регионам» — Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта» при поддержке правительства Калужской области.