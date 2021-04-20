Бишкек, , 15:01 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Киргизии Жалалидин Рахматуллаев сегодня, 20 апреля, на брифинге рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.

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По словам высокопоставленного чиновника, с начала кампании по вакцинации от коронавируса успели привиться 10 830 киргизстанцев.

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Также он сообщил, что за последние сутки в Киргизии зафиксировано 225 новых случаев заболевания COVID-19 и два летальных исхода среди пациентов с этой болезнью. Всего же с момента объявления пандемии в стране зарегистрировано 1 557 смертей от коронавируса.

Замминистра отметил, что большинство случаев заражения в последнее время происходит в столице республики и в Чуйской области.

«Эпидемиологическая ситуация в Бишкеке и Чуйском регионе сложная. Койко-мест для больных COVID-19 не хватает, поэтому мы вынуждены открывать дополнительные», — констатировал Рахматуллаев.

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