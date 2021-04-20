Нур-Султан, , 15:01 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года уровень преступности в Казахстане снизился на 13%. Об этом 20 апреля заявил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев на встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Министр отметил, что количество краж и хулиганств уменьшилось на 37%. За отчетный период полиция Казахстана выявила 860 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, ликвидировала восемь нарколабораторий и изъяла тонну наркотических веществ.

Тургумбаев также сообщил о реформе службы участковых инспекторов и о формировании подразделений по защите женщин и детей от насилия.

По итогам встречи Токаев поручил главе МВД усилить работу по внедрению информационных технологий в органы внутренних дел, а также в сфере профилактики аварийности на дорогах.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Казахстана заявил о снижении преступности в 2020 году