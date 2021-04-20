Берлин, , 15:03 — REGNUM Немецкая компания BMW представила на автовыставке в Шанхае лимитированную серию седана 7-Series под названием 760 Li xDrive Shining Shadow Special Edition. Об этом сообщает портал Channel-auto.

BMW 760 Li xDrive Shining Shadow Special Edition Channel-auto

Отличительной чертой новинки стал двухцветный окрас кузова. Так, верхняя часть модели окрашена в серебряный цвет, а нижняя — в вишнёвый. Причем разделяют два оттенка тонкая серая полоса.

BMW 7-Series в версии Shining Shadow Special Edition получила пятнадцатиспицевые колесные диски на 20 дюймов. Внутри имеется кожаная белая отделка с узорной прострочкой, отдельные элементы выполнены из черного лакированного дерева.

Для комфорта задних пассажиров предусмотрены столики, экраны и массажные сиденья. Под капотом спецверсии стоит двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 6,0 л мощностью 576 л. с. и 626 Нм крутящего момента. С 0 до 100 км/ч модель разгоняется за 3,8 с.

Отмечается, что 6,0-литровый мотор V12 доработкам не подвергался и разгоняет седан до первой «сотни» за 3,8 секунды. Цена новинки будет составлять 2,6 млн юаней (30,1 млн рублей).

Ранее компания Polestar представила прощальную версию Polestar 1, которая выделяется золотым окрасом кузова. Всего будет выпущено 25 таких моделей.

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