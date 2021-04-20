Ярославль, 20 апреля, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Ярославле Кировский районный суд постановил провести работы по сохранению доходного дома Кокуевых-Дедюлиных на улице Свободы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Дом Кокуевых-Дедюлиных

Иск к женщине подал прокурор Кировского района Ярославля в защиту неопределённого круга лиц. Дом является памятником местного значения.

«Здание находится в ненадлежащем техническом состоянии, собственник здания не предпринимает меры к сохранению объекта культурного наследия, к содержанию и использованию, обеспечению доступа, к установке информационных надписей и обозначений, чем нарушает охранное обязательство», — говорится в решении суда.

Истец просил суд обязать собственника привести объект культурного наследия местного значения в надлежащее техническое состояние и установить надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культуры.

Представители ответчика исковые требования не признали, пояснив, что сейчас собственником получено задание на проведение работ по сохранению дома, но на его выполнение требуется время.

Суд встал на сторону прокуратуры и постановил удовлетворить требования частично, а именно выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия в срок не позднее 30 декабря 2022 года. Также владелец обязан установить надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.