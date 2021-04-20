Москва, , 14:59 — REGNUM Авария в Суэцком канале, застопорившая мировое судоходство на неделю, показала уязвимость морских путей для контейнерных перевозок и перевозки нефти. Поэтому железнодорожные перевозки могут стать альтернативой морским, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Корнейчук Валерий, комментируя начало строительства БАМа.

«Блокировка Суэцкого канала принесла мировой торговле убытки в несколько сотен миллиардов долларов. Одновременно это привело к росту стоимости морских перевозок более чем в пять раз и поставило задачу разработки новых логистических решений доставки грузов с минимальными рисками для получателей и экономически привлекательными тарифами.

Уникальные возможности для этого предоставляет Дальневосточный федеральный округ с Байкало-Амурской железнодорожной магистралью (БАМ) протяженностью 4300 км и Транссибом.

Только в 2021 году Китай уже в два раза нарастил товаропоток по Транссибу, путем организации смешанных морских и железнодорожных перевозок, минуя Суэцкий канал.

Это поставило задачу модернизации железнодорожных путей Дальневосточного федерального округа, путем строительства второй ветки БАМа.

Необходимость модернизации железных дорог в этом регионе вызвана и потребностью освоения месторождений полезных ископаемых и их переброски для обработки в европейскую часть России.

Ежегодно растущий грузопоток на этом направлении требует расширения пропускной способности магистралей до 180 млн тонн в год к 2024 году.

Следует также отметить, что увеличение транзита товарных потоков через новые участки железнодорожных путей создаст основу для социально-экономического развития и самого дальневосточного региона.

Тем самым, строительство второй ветки БАМа поможет Китаю обойти Суэцкий канал, а России стать центральным звеном между Западом и Востоком и принесет России многомиллионные поступления в региональный и федеральный бюджеты.

Учитывая характер местности для проводимых работ, трудности с привлечением рабочей силы в условиях пандемии, для создания новых железнодорожных путей, лучшего подрядчика чем железнодорожные войска Министерства обороны трудно найти», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМа) начнут подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск ВС России. Объем работ составит порядка 3 млрд рублей.

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