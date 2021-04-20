Москва, , 14:58 — REGNUM Московским водителям следует быть внимательными из-за ухудшения погодных условий в столице, сообщает 20 апреля пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В департаменте обратили внимание на неблагоприятный прогноз погоды, согласно которому с 15:00 20 апреля по 12:00 21 апреля в столице ожидается дождь со снегом и порывы ветра до 15 м/с.

«Возможны ухудшение видимости и мелкие ДТП. Будьте внимательны за рулем, не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями», — предупредили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуацию с погодой в Москве 20 апреля определяет балканский циклон.