Москва, , 14:58 — REGNUM Ситуация с украинским парламентарием Алексеем Гончаренко в ПАСЕ послужит уроком для желающих превратить международное право в аттракцион оскорблений, считает депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко лишили слова в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и удалили из зала заседаний.

«Поддерживаю председателя ПАСЕ Хендрика Дамса в требовании сесть на место или покинуть зал заседаний бесконечно плачущему и ядовитому представителю украинской власти в международной организации товарищу Гончаренко», — отметила Поклонская в телеграм-канале.

По ее мнению, после череды его оскорбительных и пафосных выходок «лучшим вариантом было бы отозвать хама, который даже не научился нормально себя вести в обществе дипломатов».

"Такой пример послужит уроком для остальных людей, желающих превратить международное право и общение в аттракцион оскорблений и глупостей», — подчеркнула Поклонская.

Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс в ходе заседания прервал выступление украинского депутата Гончаренко и потребовал от него покинуть зал, жестко раскритиковав его поведение в ассамблее. В ходе дебатов по резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы Гончаренко выразил сожаление в связи с тем, что в резолюции уделяется «слишком много внимания» вопросам искусственного интеллекта, но «нет ни слова о территориальной целостности стран-участниц и мирном урегулировании конфликтов в Европе». После этой тирады он достал украинский флаг и долго требовал от участников сессии посмотреть на него.

Глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой («Единая Россия») охарактеризовал Гончаренко как «профессиональный провокатор, смесь злобной клоунады и бытового хамства».

«Мы уже неоднократно обращали внимание на его недопустимое поведение. И его будет судить, но не комиссия по регламенту ПАСЕ, а уголовный суд — за причастность к гибели людей в Одессе», — отметил российский парламентарий.

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