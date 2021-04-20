Бенд, 20 апреля 2021, 14:57 — REGNUM Фанаты игры Days Gone создали петицию, призывающую компанию Sony выпустить сиквел. Об этом 20 апреля сообщает «Игромания».
Петицию подписали уже более 50 тыс. геймеров. Постановщик Days Gone Джефф Росс поблагодарил фанатов за поддержку.
Ранее стало известно, что Sony запретила студии Bend Studio заниматься разработкой Days Gone 2. Причиной такого решения стали не слишком высокие оценки оригинальной игры от критиков.
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