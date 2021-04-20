Красноярск, , 14:57 — REGNUM За три месяца 2021 года правоохранительные органы Красноярского края выявили 224 преступления коррупционной направленности. Об этом 20 апреля на пресс-конференции сообщил прокурор края Роман Тютюник.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, по словам Романа Тютюника, за указанный период зарегистрировано 25 фактов взяточничества, в том числе в десяти случаях речь идёт о получении взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах.

Средний размер взятки по итогам первого квартала 2021 года в Красноярском крае составил 835 тысяч рублей.

За истекший период 2021 года к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечено более 50 человек. Ущерб от коррупционных преступлений в текущем году превысил 545 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области предстанет перед судом предприниматель, обвиняемый в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

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