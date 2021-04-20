Москва, , 14:56 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о реформе работы служб занятости, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Предусматривается преобразование информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий «Работа в России» в единую цифровую платформу, посредством которой будут предоставляться услуги.

Вводится требование для работодателей, являющихся органами государственной власти, государственными учреждениями, муниципальными органами власти, муниципальными учреждениями, а также для всех работодателей с численностью работников более 25 человек размещать информацию об имеющихся у них вакансиях на едином государственном портале.

Прописывается обязанность служб занятости помочь тем безработным, которые прошли переподготовку, зарегистрироваться в качестве лиц, уплачивающих налог на профессиональный доход, то есть они будут фактически преобразовывать безработных в самозанятых.

Устанавливается также, что гражданину не может быть предложена дважды одна и та же работа, профессиональное обучение по одной и той же программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих или программе переподготовки рабочих, служащих или программе повышения квалификации рабочих, служащих, либо дополнительное профессиональное образование по одной и той же программе повышения квалификации или программе профессиональной подготовки.

В ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов попросил главу государства поддержать инициативу.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума готовится обсудить реформу служб занятости