Бишкек, , 14:56 — REGNUM По результатам анализа ситуации в госорганах Киргизии за 2020 год самым коррумпированным ведомством признана государственная регистрационная служба. Об этом заявил генеральный прокурор Курманкул Зулушев, на заседании профильного парламентского комитета сегодня, 20 апреля.

По его словам, на втором месте по уровню коррупции оказалось министерство транспорта и дорог, а на третьем — министерство внутренних дел. Также в список лидеров коррупционного антирейтинга вошли министерство образования, министерство здравоохранения и министерство труда и соцразвития.

«В них за минувший год зарегистрировано 42 факта коррупционных преступлений, по которым заведены уголовные дела. Эти министерства и ведомства чаще оказывают услуги населению, поэтому там есть возможности для создания коррупционных схем», — констатировал он.

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