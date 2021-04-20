Бишкек, , 14:55 — REGNUM За 2020 год в Киргизии было зафиксировано 210 фактов похищения девушек для вступления в брак. Об этом заявил генеральный прокурор Курманкул Зулушев, выступая на заседании профильного парламентского комитета сегодня, 20 апреля.

Читайте также: Новости из Киргизии «напоминают сводки с фронта»

По словам главы надзорного органа, лишь 11 уголовных дел о «краже невест» были переданы на рассмотрение судов и еще 15 продолжают расследовать.

«Остальные дела прекращены из-за примирения сторон или подачи встречного заявления», — добавил он.

Отвечая на вопрос депутатов о том, какую ответственность понесут сотрудники правоохранительных органов, из-за бездействия которых была убита похищенная Айзада Канатбекова, генпрокурор сообщил, что причастных к этому милиционеров и руководство органов внутренних дел уже уволили.

Читайте также: Похитивший и убивший девушку киргизстанец был трижды осужден в России