Волгоград, , 15:05 — REGNUM Иски о неисполнении обязательств поданы в отношении ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» Волгограда, сообщает 20 апреля корреспондент со ссылкой на данные Центра раскрытия корпоративной информации. Концессии задолжали владельцам эмитентных бумаг более 5,8 млрд рублей.

«Концессиям теплоснабжения» предъявлены два иска на общую сумму 4,45 млрд рублей. Общество не может расплатиться по двум миллионам процентных облигаций и с 20 апреля объявлен дефолт. Исковые требования к «Концессиям водоснабжения» составляют 1,23 млрд рублей, обязательства не исполнены по 1,1 млн ценных бумаг, здесь с 20 апреля объявлен технический дефолт.

В объединённой пресс-службе концессий изданию «Новости Волгограда» сообщили, что в компании продолжают мероприятия по реструктуризации платежей в адрес владельцев облигаций, а выплаты по ценным бумагам за четвёртый купонный период будут перенесены на более поздний срок. Текущие платежи в адрес своих контрагентов концессии осуществляют в штатном режиме.