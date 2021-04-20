Нью-Йорк, США, , 14:53 — REGNUM Компания Rockstar обновила базовые издания игр L.A. Noire и Max Payne 3, бесплатно добавив в них все дополнения. Об этом 20 апреля сообщает «Игромания».

Теперь обладатели L.A. Noire смогут пройти пять дополнительных миссий и открыть несколько костюмов. А в Max Payne 3 появились различные многопользовательские дополнения — вроде карт, режимов и обликов для персонажей.

Напомним, Rockstar Games — это американская компания, которая занимается разработкой и изданием компьютерных игр. Она была основана в 1998 году.

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