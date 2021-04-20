Санкт-Петербург, 20 апреля, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге эвакуируется Василеостровский районный суд из-за найденной в помещении бесхозной сумки. Об этом 20 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов СПб В Петербурге эвакуируется суд из-за забытой сумки в зале

«Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга эвакуируется. В зале судебного заседания обнаружена бесхозная сумка», — говорится в сообщении.

В настоящий момент в суде ждут кинологов.